Roma - Lazio, è il derby dei debuttanti: da Romagnoli a Zaccagni, tutti i nomi

Tutto pronto per il derby della Capitale. C’è fermento e apprensione, i tifosi attendono impazienti il calcio d’inizio desiderosi di vivere una delle emozioni calcistiche più forti di sempre. Sensazioni e brividi che provano anche gli stessi giocatori, non ci si fa mai l’abitudine anche se per alcuni non è la prima volta. Ogni volta è come se fosse la prima e oggi alcuni avranno l’onore di toccare con mano tutto quello che si racconta a proposito della stracittadina. Faranno il loro esordio, chi in campo chi in panchina, Provedel, Romagnoli, Casale, Basic, Vecino, Zaccagni, Marcos Antonio, Cancellieri, Gila e Maximiano. Come le debuttanti, nel consueto ballo che segna l’ingresso in società delle giovani donne, anche i biancocelesti riceveranno il battesimo nell’evento mondano che accenderà la domenica romana. Ma non solo loro, alla lista si aggiungono Kamenovic e Adamonis che pur essendo in rosa da diverso tempo non sono mai stati partecipi alla sfida. Emozioni che potranno essere ben comprese anche da Camara, Matic, Celik, Belotti, Silvar, Bove e Volpato.

