Roma - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Felipe Anderson uomo derby

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby è della Lazio. Il gol di Felipe Anderson e la grande organizzazione della squadra di Sarri non lasciano scampo alla Roma, scavalcata anche in classifica. Il brasiliano è stato protagonista di serata, anche se tutti i giocatori biancocelesti hanno dato il loro apporto per una vittoria bellissima. I quotidiani sportivi e generalisti hanno assegnato dei voti alti a Sarri e a tutti i suoi ragazzi. Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 7; Lazzari 7 (23’ st Hysaj 6.5), Casale 7.5, Romagnoli 7.5, Marusic 7.5; Vecino 6.5, Cataldi 7.5, Luis Alberto 6.5 (26’ st Basic 6.5); Pedro 7 (23’ st Cancellieri 6.5), Felipe Anderson 8, Zaccagni 7 (40’ st Romero 6.5). All.: Sarri 7.5.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6.5; Lazzari 6 (23’ st Hysaj 6), Casale 6.5, Romagnoli 6.5, Marusic 6.5; Vecino 6, Cataldi 6.5, Luis Alberto 5.5 (26’ st Basic 6); Pedro 6.5 (23’ st Cancellieri 6.5), Felipe Anderson 7, Zaccagni 6.5 (40’ st Romero sv). All.: Sarri 6.5.

CORRIERE DELLA SERA - Provedel 6; Lazzari 6 (23’ st Hysaj 6), Casale 6,5, Romagnoli 7, Marusic 6,5; Vecino 6, Cataldi 7, Luis Alberto 6 (26’ st Basic 6); Pedro 7 (23’ st Cancellieri 6), Felipe Anderson 7,5, Zaccagni 6 (40’ st Romero sv). All.: Sarri 6,5.

IL TEMPO - Provedel 6.5; Lazzari 6.5 (24' st Hysaj 6), Casale 7, Romagnoli 8, Marusic 6; Vecino 6, Cataldi 7, Luis Alberto 6 (26' st Basic 6); Pedro 7 (24' st Cancellieri 6), Felipe Anderson 8, Zaccagni 7 (40' st Romero 6). Allenatore: Sarri 8.

IL RESTO DEL CARLINO - Provedel 6; Lazzari 6 (24' st Hysaj 6), Casale 7, Romagnoli 7, Marusic 6.5; Vecino 6, Cataldi 6.5, Luis Alberto 6.5 (26' st Basic 6); Pedro 7 (24' st Cancellieri 6.5), Felipe Anderson 7.5, Zaccagni 6.5 (40' st Romero sv). Allenatore: Sarri 7.

LA REPUBBLICA - Provedel 7; Lazzari 6 (23’ st Hysaj 6.5), Casale 7, Romagnoli 7.5, Marusic 7; Vecino 6.5, Cataldi 7.5, Luis Alberto 6 (26’ st Basic 6); Pedro 7 (23’ st Cancellieri 6), Felipe Anderson 7.5, Zaccagni 6.5 (40’ st Romero sv). All. Sarri 7.5.

L'ECO DI BERGAMO - Provedel 6; Lazzari 6 (24’ st Hysaj 6), Casale 7, Romagnoli 7, Marusic 6,5; Vecino 6, Cataldi 6,5, Luis Alberto 6,5 (26’ st Basic 6); Pedro 7 (24’ st Cancellieri 6,5), Felipe Anderson 7,5, Zaccagni 6,5 (40’ st Romero sv). All. Sarri 7.

IL MESSAGGERO - Provedel 6; Lazzari 6,5 (24' st Hysaj 6), Casale 7, Romagnoli 7, Marusic 6,5; Vecino 6,5, Cataldi 7,5, Luis Alberto 6 (25' st Basic 6); Pedro 6,5 (24' st Cancellieri 6), Felipe Anderson 8, Zaccagni 6,5 (40' st Romero 6). Allenatore: Sarri 7.