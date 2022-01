Salernitana - Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

La Lazio sabato 15 gennaio sfiderà la Salernitana. La partita valida per la 22ª giornata di Serie A TIM è in programma alle ore 18:00 presso loStadio Arechi di Salerno. A dirigere il match valido per la 22° giornata di Serie A sarà Rosario Abisso, della sezione di Palermo. Il fischietto siciliano sarà coadiuvato dagli assistenti Fabio Schirru e Luigi Lanottee. Il quarto uomo sarà Gianpiero Miele, mentre al Var e all'Avar Luigi Nasca e Alberto Tegoni.

I PRECEDENTI - Abisso ha arbitrato i biancocelesti in tredici circostanze: il primo precedente risale al 20 agosto 2017, giorno in cui la Lazio pareggiò allo Stadio Olimpico di Roma contro la SPAL in occasione della prima giornata di campionato valido per la stagione 2017/18. Due stagioni fa invece, il direttore di gara ha diretto i biancocelesti in quattro gare, nelle quali hanno ottenuto due vittorie (Parma e Bologna) ed altrettanti pareggi (Hellas Verona e Udinese). Nella scorsa annata ha diretto la sconfitta tra le mura amiche dell'Olimpico per 1-2 contro l'Hellas Verona e la vittoria per 2-1 in Lazio -Fiorentina. Nel campionato in corso, infine, il fischietto siciliano ha arbitrato il pareggio 1-1 tra Torino e Lazio dello scorso 23 settembre.