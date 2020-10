Sampdoria - Lazio, il precedente: il graffio di Caicedo al 91' vale la rimonta

SAMPDORIA - LAZIO - Da quando Caicedo è alla Lazio (2017) ha messo nel mirino, più di tutte, una sola squadra: la Sampdoria. L'ha punita quasi sempre, quattro gol (con una doppietta il 28 aprile 2019) in quattro partite fino al 2020, una striscia di successi tracciata dal 3 dicembre 2017, primo confronto tra la pantera biancoceleste e la Samp.

IL PRECEDENTE - Alla 15esima giornata di Serie A la Sampdoria di Giampaolo ospita Inzaghi che schiera Luis Alberto in appoggio a Immobile in attacco. Caicedo parte dalla panchina. Nel gelo di Genova Ramirez con un tiro-cross e Parolo con una zuccata di poco fuori riscaldano gli animi sugli spalti. Poi ci prova Immobile, ma il suo destro a giro non trova per centimetri l'angolino. Ramirez è la lampadina che accende il gioco della Samp, dai suoi piedi passano tiri e filtranti che innescano gli attaccanti. Su uno di questi Zapata riceve e scarica in porta, ma Strakosha si oppone col piede. Di là, Immobile spara e Viviano neutralizza, sulla respinta il piazzato di Luis Alberto è sventato sulla linea di porta. Ad inizio ripresa la Lazio va a un passo dall'1-0 con Parolo che incrocia il destro sul palo interno. I blucerchiati invece non perdonano: al 56' Quagliarella fa da sponda per Zapata che tutto solo spiazza Strakosha. La Lazio reagisce, ma senza troppa convinzione, Inzaghi dalla panchina cambia: dentro Lukaku e Caicedo. All'80', da un calcio di punizione battuto da Luis Alberto, arriva il pareggio: Parolo stacca e colpisce, la palla resta vagante e Milinkovic l'arpiona buttandola in porta per l'1-1. La rimonta è ancora possibile, il tempo c'è. Nel recupero arriva il graffio della pantera: Milinkovic, passaggio dentro per Caicedo che incredibilmente lascia sfilare il pallone per Immobile, sorprendendo sia Ciro che Viviano, goffo nell'uscita e impreciso nella presa. Allora Felipe si ritrova di nuovo la palla sotto agli occhi e questa volta, di sinistro, la mette dentro. La Lazio sbanca il Ferraris 2-1.

