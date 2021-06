Sarri-Lazio, l'ex Empoli Pratali: "Ha bisogno di un mediano e un difensore. Ecco come giocherà..."

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio. Il club biancoceleste ha deciso di puntare sull'ex Chelsea e Juventus per il dopo Inzaghi. Francesco Pratali, ex difensore dell'Empoli che ha lavorato dal 2012 al 2014 agli ordini del tecnico toscano, è intervenuto in esclusiva ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it per commentare l'arrivo del mister nella Capitale e analizzare il possibile impatto nell'ambiente biancoceleste. Di seguito le sue parole "Sarri è un allenatore innovativo. Avrà bisogno di tempo e di giocatori funzionali al suo modo di giocare. Dipenderà tanto dalla campagna acquisti che farà Lotito. Chiederà caratteristiche ben precise. Conoscendo il mister, avrà bisogno sicuramente di un play davanti alla difesa".

L'UOMO GIUSTO -"Sarri è uno dei migliori allenatori del panorama italiano, ma avrà bisogno di tempo. Ha un modo di giocare diverso dagli altri. Con la linea difensiva, ad esempio, lavora molto di reparto e in funzione della palla".

I BIG BIANCOCELESTI - "Milinkovic e Luis Alberto saranno molto importanti come mezzali. Potrebbe anche ritornare al modulo che ha usato con noi a Empoli, il 4-3-1-2 con un trequartista e due punte. E' un modulo con il quale ha vinto un campionato di Serie B con l'Empoli e si è salvato agevolmente l'anno dopo in A. Negli ultimi anni invece ha giocato 4-3-3. Non so sinceramente su quale schema punterà".

FASE DIFENSIVA - "La difesa è la chiave del suo modo di giocare. Le squadre di Sarri difendono con una linea molto alta e hanno un predominio territoriale tenendo la squadra avversaria nella propria metà campo. Ci vogliono giocatori con caratteristiche precise, serve gente di gamba e veloce. Molto probabilmente un centrale difensivo lo chiederà"