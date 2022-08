Sarri si racconta: "L'idea che mi ero fatto sui tifosi della Lazio era sbagliata"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

RASSEGNA STAMPA - A circa dieci giorni dall'inizio di un nuovo campionato che lo vedrà ancora sulla panchina della Lazio, Maurizio Sarri si è raccontato a 360°. Dalle sue precedenti esperienze in Serie A all'approdo in biancoceleste e al rapporto con i vertici del club. L'allenatore, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha sottolineato di star bene a Roma soprattutto poiché sulla panchina della Lazio ha la possibilità di divertirsi. E quest'aspetto, probabilmente in rottura rispetto al passato, è quello che al momento sembra appagarlo di più. Sarri ha parlato anche dei tifosi che, da ancor prima diventasse tecnico della loro squadra del cuore, gli hanno fatto sentire affetto e stima. Su di loro ha ammesso di aver cambiato idea: da fuori, quando ancora non viveva la lazialità in modo quotidiano, la sensazione nei confronti dei sostenitori biancocelesti era diversa, sbagliata. Il 99% del popolo della Lazio - ha spiegato - è formato da famiglie, da giovani. Infine, si è espresso sui vantaggi e svantaggi di lavorare in un club che non appartiene a un fondo ma a una famiglia. Si tratta ormai di una rarità nel mondo del calcio, ma si va incontro, di certo, a minori risorse dal punto di vista economico.

TORNA ALLA HOMEPAGE