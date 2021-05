Sassuolo - Lazio, il precedente: l'autogol di Acerbi un segno del destino

SASSUOLO-LAZIO, IL PRECEDENTE - Primo aprile 2017, Mapei Stadium con quasi 13 mila spettatori, 30esima giornata di Serie A: la Lazio va in trasferta per sfidare gli uomini di Di Francesco. È la Lazio di Inzaghi con la difesa a quattro e il tridente offensivo: Immobile con Felipe Anderson e Lulic, spostato in avanti. Gara che non decolla, ma che all'improvviso si accende: Berardi scappa verso Strakosha che lo stende in area. Dal dischetto lo stesso Berardi torna al gol dopo oltre sette mesi e fa 1-0 al 26'. Lazio accusa il colpo, Defrel va a un passo dal raddoppio. La squadra di Inzaghi soffre, ma le basta un attimo per accendersi: al 42' Felipe Anderson dribbla e inventa per Immobile che di giustezza infila il pari. Poco più tardi Lulic scende a sinistra, cross basso per Immobile, il tiro deviato da Acerbi sta per entrare ma Cannavaro con una rovesciata pazzesca libera sparando sulla traversa. Nel secondo tempo ancora Immobile si rende pericoloso, ci prova anche Milinkovic, Consigli è attento. Inzaghi cambia: dentro Lukaku, Keita e Lombardi (per Hoedt, Felipe Anderson e Lulic), mosse decisive. Keita vede Lombardi sulla destra, traversone potente rasoterra che sbatte su Acerbi ed entra in porta per il 2-1 della Lazio all'83'. È l'autogol che decide la partita e che dà la vittoria ai biancocelesti, un segno del destino visto che Acerbi nell'estate del 2018 diventerà l'erede di De Vrij al centro della difesa. Un regalo in anticipo.

Sassuolo - Lazio, le probabili formazioni

