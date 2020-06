Serie A, cambia la regola sulla quarantena: il campionato non si ferma più

E alla fine la proposta della Federcalcio ha avuto l’ok dal Comitato tecnico scientifico. In caso di un positivo fra giocatori e staff, non ci sarà più la regola che l’intera squadra vada in quarantena per due settimane. Passa così il “modello Budesliga”. Solo chi risulta positivo sarà costretto a fermarsi. Il campionato, con questa nuova regola, avrà un inizio e una fine. Si riparte il 20 giugno, si chiude il 2 agosto. La mattina della prima partita, riporta Repubblica, successiva al rilevamento di un positivo nel gruppo squadra (calciatore o collaboratore che sia), a tutti gli altri sarà fatto un tampone dall'esito rapido, di modo da riscontrare eventuali altre contagi.

