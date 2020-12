Spezia - Lazio, tutte le statistiche: Immobile cecchino contro le neopromosse

Sarà il primo precedente in Serie A quello di domani tra Lazio e Spezia, che nella loro storia si sono affrontate solo in Coppa Italia. I biancocelesti hanno ottenuto più punti in trasferta che all'Olimpico in queste prime 9 giornate di Serie A, al contrario dei padroni di casa che hanno uno score opposto. Ciro Immobile vive un momento di forma straordinario e contro le squadre neopromosse ha sempre dimostrato grande feeling con il gol. Di seguito tutte le statistiche della partita.

- Un solo precedente tra Spezia e Lazio, risalente alla stagione 1940/1941. In quel match di Coppa Italia datato 25 maggio i biancocelesti sconfissero i loro avversari per 5-2.

- Quello di domani sarà il primo incontro tra le due compagini in Serie A.

- Lo Spezia, alla prima stagione in Serie A della sua storia, sarà l'avversario numero 66 della Lazio nel massimo campionato.

- Appena 2 i punti ottenuti dallo Spezia all’Orogel Stadium, mentre sono 9 quelli racimolati dalla Lazio lontano dall’Olimpico.

- 4 gol fatti e 10 subiti per lo Spezia nelle gare casalinghe, mentre la Lazio in trasferta ne ha segnati 8 e subiti 6.

- Il confronto tra le due squadre dopo le prime 9 giornate di Serie A vede la Lazio con una migliore media a partita per gol fatti (1.56 vs 1.44), tiri totali (10.78 vs 10.33), tiri in porta (5.33 vs 4.44), azioni d’attacco (34.56 vs 30.89) e percentuale di passaggi riusciti (83% vs 82%). Il dato sui dribbling vede invece in vantaggio lo Spezia (9 vs 7.56).

- Dal 2017/2018 ad oggi, la Lazio ha vinto 16 delle 19 gare giocate contro avversarie neopromosse in Serie A. Per il resto ha collezionato 2 pareggi e 1 sconfitta. Solo Roma (19 successi) e Napoli (17) hanno fatto meglio nello stesso periodo.

- Ciro Immobile ha segnato 34 gol in 37 partite contro una squadra neopromossa, l’ultimo dei quali nella gara contro il Crotone dello scorso 21 novembre. Il record, tra i giocatori ancora in attività, lo detiene Fabio Quagliarella con 37 reti.

- Nessun precedente tra Simone Inzaghi e Vincenzo Italiano che si affrontano per la prima volta.

- Manuel Lazzari ha affrontato 3 volte lo Spezia quando vestiva la maglia della Spal, due in Serie B e una in Coppa Italia. 2 vittorie e un pareggio il bilancio.

- Anche Mohamed Fares ha già affrontato lo Spezia in due occasioni, una con la maglia del Verona in Serie B e l’altra con la Spal in Coppa Italia. 2 vittorie per lui a bilancio, ma anche un’espulsione.

- Danilo Cataldi ha affrontato lo Spezia una volta con la maglia del Crotone in Serie B, uscendo sconfitto per 3-1.

- Sono 4 i precedenti tra Akpa Akpro e lo Spezia, tutti con la maglia della Salernitana in Serie B e tutti conclusi con una sconfitta per l’ivoriano.