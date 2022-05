Spezia - Lazo, retroscena Acerbi: come la squadra l'ha accolto negli spogliatoi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Il gol di Acerbi all'ultimo che ribalta lo Spezia è un segno del destino. Proprio lui, bersagliato, attaccato e preso di mira sui social per l'errore contro il Milan e quella risata isterica, ha risolto una partita complicata per la Lazio con un tocco delicatissimo nel recupero, riscattandosi e prendendosi una bella rivincita dopo giorni difficili. Che in realtà sono mesi, come ha spiegato lo stesso Acerbi. Si merita gli applausi, che i suoi compagni gli hanno tributato dopo la gara: il Leone è rientrato nello spogliatoio per ultimo dopo aver completato le interviste ed è stato festeggiato e coccolato dalla squadra, si legge sulla rassegna di Radiosei. Un bel gesto, a dimostrazione di come tutto il gruppo gli sia sempre rimasto vicino.

