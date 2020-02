Stendardo: "Lazio, consolida il piazzamento in Champions e guarda oltre"

A pochi minuti dal calcio di inizio della partita tra Lazio e Verona, l'ex difensore biancoceleste Guglielmo Stendardo ha commentato ai nostri microfoni l'importanza del match di questa sera e le ambizioni della sua ex squadra: "Vincere oggi significherebbe avvicinarsi ancora di più alla vetta e confermare quanto di buono fatto finora. La Lazio sta esprimendo un bel calcio e, oltre a vincere, diverte i propri tifosi. Scudetto? Innanzitutto bisogna consolidare il proprio piazzamento in Champions perché questa è l'annata giusta, e poi perché non guardare anche oltre? Stasera c'è una partita decisiva e difficile, ma la Lazio ha tutti i mezzi per centrare l'obiettivo. Il mancato arrivo di Giroud? Non credo sia un problema, penso che Immobile, Caicedo e Correa stiano facendo molto bene lì davanti".