Sto Qua per te, parlano gli autori: "Abbiamo fatto una lazialata! Derby? Sogniamo..."

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Federico Scrima e Gianmarco Dottori ci raccontano come è nata Sto Qua per te la nuova canzone...

Un video trasmesso durante la cena di Natale del club e poi nel prepartita di Lazio Atalanta. Parole e musica emozionanti che toccano il cuore e che raccontano la passione per la Lazio. "Sto qua per te" è una nuova canzone per il popolo biancoceleste che si aggiunge agli inni della prima squadra della Capitale. Una canzone scritta, cantata e realizzata da due cantautori tifosi della prima squadra della Capitale come Federico Scrima e Gianmarco Dottori. Abbiamo contattato i due artisti che si sono concessi per un'esclusiva raccontandoci come è nata questa collaborazione. Federico, con un passato a Sanremo Giovani, inizia così: "Io e Gianmarco ci conosciamo da tempo, siamo amici e abbiamo collaborato anche in passato. Quando mi ha proposto questo brano ho capito subito che poteva essere una cosa bella". Gli fa eco Gianmarco: "Da un po' volevo realizzare una canzone a tema Lazio e da qualche anno avevo buttato giù qualche parola. Ne ho parlato con Federico e le parole sono venute da sole tutte insieme. Siamo andati in sala di incisione e abbiamo cominciato a provare e diciamo che è venuta un po' da sola. Possiamo definirla una LAZIALATA! Una canzone per la gente laziale che deve raccontare le storie e la passione dei tifosi della Lazio".

La canzone, lanciata sul canale Youtube e sui social della Lazio e che uscirà il giorno del compleanno della Lazio, sta riscuotendo un ottimo riscontro da parte dei tifosi e non solo: "Siamo contenti di come stia andando. La gente commenta in maniera più che positiva e anche ai giocatori è piaciuta tanto. Già durante la cena i calciatori erano impazziti. Patric in particolare continuava a ripetere che gli piaceva da impazzire, ma anche il blocco italiani. Provedel, Romagnoli, Rovella e gli altri. Poi per noi il fatto che Zaccagni e Luca Pellegrini l'abbiano condivisa sui social per noi è già un primo grande traguardo. La cosa assurda è che di solito sono loro sulla scena e noi come spettatori, alla cena di Natale è successo il contrario. E' stato strano, ma molto bello".

Gianmarco e Federico, poi, ci tengono a sottolineare una cosa: "Noi non vogliamo sostituire nessun inno e prendere il posto di nessuno. Abbiamo pensato a questa canzone per i tifosi della Lazio da aggiungere ai tanti brani nati negli anni per i nostri colori. Non era necessariamente un inno da stadio, ma chiaro che sentirlo cantato dall'Olimpico è un sogno. Questa è proprio una canzone che mette la Lazio al centro di tutto".

Gianmarco che è anche chitarrista di Tommaso Paradiso ed è stato concorrente di The Voice of Italy aggiunge un particolare interessante: "Avevo pensato che a cantare il brano potesse essere una donna. Avevo pensato anche a Federica Buda, ma poi in sala ha cantato prima Federico e poi ho preso io il microfono e abbiamo capito". "Gianmarco ha un timbro più caldo e graffiato e per il senso della canzone e le parole è davvero perfetto. Quando ha cantato lui, ho subito detto la voce di questo brano deve essere la tua" aggiunge Scrima, cognome e nome d'arte dell'artista.

La canzone viene così incisa e presentata alla società che apprezza subito: "Sì, al marketing l'idea è piaciuta subito e così è arrivato anche quel video meraviglioso che la Lazio ha fatto che è perfetto per il brano ed è molto suggestivo. Adesso aspettiamo il 9 quando la Lazio compirà 125 anni e la canzone sarà disponibile su Spotify, anzi aiutateci a spingerla che ne abbiamo bisogno (ridono, ndr)". Federico ci tiene a sottolineare: "Una canzone tutta in biancoceleste perché Luca Tesoro, che ha prodotto il brano, è anche lui tifoso della Lazio".

In un mondo della musica e dell'arte in generale dove è più semplice dichiararsi romanisti, Federico e Gianmarco sono un'eccezione. Scrima ci dice: "Sono laziale da generazioni. Nonni, genitori, cugini, fratelli, insomma si può dire che la mia è una storia che va di padre in figlio". Dottori è più diretto: "Sempre fiero di essere laziale. Sicuramente oggi va di moda dichiararsi romanisti, ma il cuore e la fede sono un'altra cosa. Anche a casa mia sono tutti laziali tranne mio fratello".

Inevitabile parlare del derby di domenica sera che li vedrà entrambi allo stadio: "Il derby è una partita a sé. Scaramanzia a parte con il discorso che chi ci arriva peggio di solito vince, la Lazio deve fare la sua partita e non lasciarsi travolgere dalle emozioni della gara". Gianmarco si sbilancia e tira fuori un uomo partita inaspettato: "Lo dico da giorni a Federico, secondo me la stagione di Gaetano Castrovilli deve ancora iniziare e quale miglior inizio del derby? Lui è uno dei Baroniani, li chiamo così i giocatori della Lazio, e manca solo lui all'appello dei presenti. Non so se è un sogno o una sensazione, ma secondo me lui può essere la sorpresa della stracittadina".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.