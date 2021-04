Verona - Lazio, ecco come Inzaghi guiderà la squadra da casa. E lascia un messaggio...

VERONA-LAZIO - Sarà la prima volta in cinque anni, cioè da quando è alla Lazio, che Simone Inzaghi sarà costretto a rimanere lontano dalla squadra e a vedere la partita contro il Verona da casa, in tv. Una sofferenza per uno tarantolato come lui, che vive la panchina sempre al massimo, con grande trasporto. Ci sarà Farris a guidare la Lazio al Bentegodi, ma Simone non vuole comunque far sentire i suoi ragazzi soli. Da quando la sua famiglia è risultata positiva - ed ora la moglie Gaia è anche ricoverata - ha allenato la squadra da remoto, collegandosi dalla tv o su Zoom. Anche nel giorno della rifinitura, come riporta la rassegna di Radiosei, ha lanciato un messaggio alla squadra: "Resto accanto a voi, pensate a dare il massimo". La Lazio ora vuole vincere per il suo allenatore, che comunque proverà ad incidere sulla partita con il telefono: è così che comunicherà con Verona. Ora sta alla squadra mettercela tutta.

Le parole di Farris prima di Verona-Lazio

Torna alla home page

Pubblicato alle 8:00