Verona - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Marusic in grande spolvero, Luis Alberto non al 100%

Vittoria nel finale per la Lazio con l'Hellas Verona, una zona Caicedo che è stata sfruttata però da Milinkovic-Savic sul bel cross servito da Radu. Porta inviolata per Reina che non impegna i guantoni più di tanto, anche grazie a una difesa attentissima con un plauso particolare a Marusic: il montenegrino è in forma e si vede. Akpa Akpro si destreggia dignitosamente in un ruolo non suo, Luis Alberto non è ancora al massimo dopo l'infortunio ma i segnali di ripresa ci sono. Bene Caicedo che aveva anche trovato il gol (annullato) prima di lasciare il campo con qualche acciacco, Immobile ancora non riesce a sbloccarsi. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 6, Marusic 7,5, Acerbi 7, Radu 7, Akpa Akpro 6 (83' Parolo sv), Milinkovic 7,5, Leiva 6,5 (83' Escalante sv), Luis Alberto 6 (75' Pereira 6), Fares 6 (75' Lulic 5,5) Caicedo 6,5 (69' Muriqi 5,5), Immobile 6, Farris 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 6, Marusic 7, Acerbi 6,5, Radu 6,5, Akpa Akpro 5,5 (83' Parolo sv), Milinkovic 7, Leiva 6 (83' Escalante sv), Luis Alberto 6 (75' Pereira 6), Fares 5,5 (75' Lulic 6) Caicedo 6 (69' Muriqi 5,5), Immobile 5,5, Farris 6,5.