Verona - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic unico a provarci, Felipe e Pedro dove sono?

Un'altra umiliazione per la Lazio di Sarri contro un Hellas Verona (e soprattutto un Simeone) indemoniato, che dimostra ancora una volta come la continuità non sia di casa a Formello. Difesa disastrosa al Bentegodi con i gialloblù spesso liberi di fare il bello e il cattivo tempo, complice anche un filtro quasi inesistente da parte di Leiva. L'unico a provarci è Milinkovic, in un pomeriggio in cui davanti Pedro e Felipe Anderson sono le ombre di loro stessi e Akpa Akpro non sembra saper dare un apporto di qualsiasi tipo al gioco della squadra. Immobile segna ancora una volta, ma è una rete che significa poco nell'economia della partita. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi.it, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Reina 5, Marusic 5, Patric 4,5, Radu 4,5, Hysaj 4 (56' Lazzari 5,5), Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 4,5 (63' Cataldi 5,5), Akpa Akpro 4 (56' Luis Alberto 5,5), Felipe Anderson 5,5, Immobile 6, Pedro 5 (63' Raul Moro 6), Sarri 4.

GAZZETTA DELLO SPORT - Reina 5, Marusic 5, Patric 5, Radu 4,5, Hysaj 5 (56' Lazzari 5,5), Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 5 (63' Cataldi 5,5), Akpa Akpro 4,5 (56' Luis Alberto 5,5), Felipe Anderson 5, Immobile 6, Pedro 5 (63' Raul Moro 5,5), Sarri 5.

LA STAMPA - Reina 6, Marusic 5, Patric 4, Radu 4,5, Hysaj 5 (56' Lazzari 5,5), Milinkovic-Savic 5,5, Leiva 5,5 (63' Cataldi 6), Akpa-Akpro 5,5 (56' Luis Alberto 5,5), Felipe Anderson 5, Immobile 6, Pedro 5 (63' Raul Moro 6), Sarri 5.

CORRIERE DELLA SERA - Reina 5, Marusic 4,5, Patric 4, Radu 4, Hysaj 4,5 (55' Lazzari 5,5), Milinkovic-Savic 5, Leiva 4,5 (63' Cataldi 6), Akpa Akpro 5 (55' Luis Alberto 5), Felipe Anderson 5, Immobile 6, Pedro 4,5 (63' Raul Moro 6).