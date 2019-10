Lazio Ciclismo, svolta sull'anno di fondazione: la sezione è nata nel 1904

A Roma non si è nuovi a diatribe sull'anno (o sul mese) di nascita di un determinato club. Nel caso specifico della Lazio, la più grande e antica polisportiva d'Europa, si poteva anche prevedere un problema simile per una delle sue innumerevoli sezioni. E ciò è capitato alla Lazio Ciclismo che da tempo “combatteva” con la FCI (Federazione Ciclistica Italiana) per il riconoscimento del reale anno di fondazione del club, ovvero il 1904. Ora, come riporta ilmamilio.it, tutto è stato finalmente risolto. Grazie al lavoro del Centro Studi Millenovecento - che ha ritrovato alcuni articoli del Messaggero, risalenti al 1904 e 1905, in cui veniva annunciata la nascita di questa sezione e l'organizzazione di alcune iniziative “a pedali” - la sezione del ciclismo biancoceleste è stata ufficialmente identificata come una delle prime in Italia. L'anno a cui erroneamente si faceva riferimento prima della decisione della FCI era il 1939. Felice De Nicola, ds della Lazio Ciclismo, ha commentato con gioia la sentenza: “Questo atteso riconoscimento fa luce e chiarezza sul fatto che la nostra amata Lazio sia la più antica società ciclistica del Lazio, e fra le prime fondate in tutta Italia, come dimostra anche la tessera n. 8 rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana. Chi indossa la maglia della S.S. Lazio Ciclismo, porta addosso i colori e il distintivo di una storia gloriosa”, fin dal 1904.

