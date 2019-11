Lazio Women, il derby si avvicina. Duò: "Calma e concentrazione, gli schemi saltano"

Domenica 10: Lazio - Roma. Domenica 17: Lazio - Roma. Come in un deja vu la Lazio Women affronterà due derby nel giro di 7 giorni, il primo di coppa e il secondo in Campionato. Roberta Duò, una delle aquile biancocelesti di mister Seleman, è intervenuta sulla tv ufficiale del club per presentare la sfida di questo fine settimana: "Abbiamo lavorato intensamente per preparare il derby di questo weekend. Servirà calma e concentrazione, gli schemi in partite del genere spesso sono relativi. È una gara a parte, dovremo gestirla bene visto che avremo un'altra stracittadina anche domenica prossima in campionato". Poi sulla loro doppia vita - calciatrici da una parte, donne con un lavoro "normale" dall'altra - la Duò ha aggiunto: "Non è facile far coesistere gli impegni di vita con quelli di campo, ma con la passione niente è impossibile".

