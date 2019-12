Babbo Natale Acerbi e la sua Lazio: “Quest'anno c'è la coppa sotto l'albero!” - FT

Partita sontuosa, quella di Francesco Acerbi. Un monumento al Natale. Visto che Ace si è travestito da Santa Claus per i tifosi biancocelesti, da Grinch per quelli bianconeri. Gli attaccanti di Sarri hanno visto i sorci verdi per tutta la durata della Supercoppa. Sterili, nervosi e totalmente inefficaci. Se la Lazio ha alzato l'ennesimo trofeo, il secondo del suo 2019, il merito è anche di quell'uomo (in formissima, c'è da dire) vestito di rosso e con la barba al certo della difesa: “Quest'anno a Natale c'è la coppa sotto l'albero!”, ha scritto il Leone su Instagram. E allora un sentito grazie a Babbo Natale per aver portato la gioia nel cuore dei tifosi laziali.