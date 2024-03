Bayern Monaco - Lazio, la società suona la carica: tifosi elettrizzati - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

La serata delle grandi emozioni è finalmente arrivata. La Lazio ha l'occasione di riscrivere la storia in Champions League, mettendo a segno un'impresa quasi impossibile nella bolgia infernale dell'Allianz Arena. Il Bayern Monaco è lì che aspetta, con sguardo rammaricato per l'andata ma con tanta rabbia e voglia di schiacciare i biancocelesti. Per questo, la Lazio oggi sarà guidata da ben 3.400 tifosi biancocelesti, oltre che dagli ex come Lulic, Radu, Parolo e Klose lì presenti per supportare la loro ex squadra del cuore. In attesa di questa sera, la società ha voluto caricare i tifosi con il noto post celebrativo: "Matchday", scatenando la reazione di migliaia di supporters, pronti a vivere il sapore del ritorno degli ottavi di finale.