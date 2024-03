Lazio, all'Allianz Arena l'amore dei 3.400 tifosi e di quattro ex speciali

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La notte della storia è arrivata. La Lazio è pronta a scrivere una nuova pagina del suo cammino in Champions League nella bolgia dell'Allianz Arena, contro una corazzata un po' scalfita ma ancora imbattibile come quella di Tuchel. Per questo servirà tutto l'amore di un popolo, di quei 3.400 allo stadio e almeno altri mille che sono partiti alla volta della Germania pur non avendo trovato il biglietto.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport sugli spalti ci saranno anche quattro stelle della Lazio: Radu, Lulic, Parolo e Klose. Ognuno di loro ha per un motivo diverso conquistato il cuore dei tifosi e anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo è rimasto legato in maniera indissolubile a questi colori. Nella serata di ieri Miro li ha invitati a cena, questa sera siederanno fianco a fianco uniti ancora una volta dall'amore per questa maglia.