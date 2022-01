Calciomercato, Lazio a quota zero acquisti. E i tifosi scelgono l'ironia...

CALCIOMERCATO LAZIO - Ancora poche ore e la sessione invernale del calciomercato volgerà al termine. Gennaio ha regalato colpi sensazionali come Gosens all'Inter e Vlahovic alla Juventus che hanno un po' smosso il campionato italiano. Tra le squadre di Serie A, almeno per il momento, la Lazio e lo Spezia sono le uniche con la casella in entrata ancora vuota. I liguri, però, hanno il mercato bloccato per alcune violazioni normative. I biancocelesti, invece, hanno dovuto fare i conti con l'indice di liquidità e con le mancate uscite degli esuberi. Nell'ultima settimana sono state molte le operazioni in uscita operate dalla società che ora può anche regalare delle nuove pedine a Sarri. Proprio sullo zero nella sezione acquisti i tifosi della Lazio hanno deciso di ironizzare su Twitter. Tanti utenti, infatti, hanno condiviso o aggiunto al loro nick l'emoji della ciambella, dolce che per la sua forma ricorda proprio lo zero. Un'iniziativa che, giorno dopo giorno, è dilagata raggiungendo sempre più account. Si spera che lo zero sia ovviamente solo provvisorio e che nella giornata di domani la società, al lavoro su Miranchuk e Casale in particolare, possa portare a Formello rinforzi funzionali per il mister.