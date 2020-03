Casa Immobile, Jessica alle prese con Ciro: "Aspettativa vs realtà" - VD

E' una delle coppie social più attive in assoluto. Ciro e Jessica Immobile si divertono spesso ad intrattenere i propri fan sui loro canali social e, in questo periodo, lo fanno ancor di più. La moglie del bomber biancoceleste ha pubblicato su Instagram un simpatico video in cui mostra quello che dovrebbe essere il marito modello (che cucina e aiuta nelle faccende domestiche) e quello che realmente è (mentre gioca alla play station). La didascalia del video? "Aspettative vs relatà". Immediata la risposta di Immobile che nei commenti scrive: "Devo mettere una serratura a quella porta, entri troppo facilmente". Le risate a casa Immobile, per chi li segue, sono assicurate!