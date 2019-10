Celtic - Lazio, il figlio di Inzaghi se la prende con la sfortuna: "Solita sfiga"

La Lazio esce sconfitta dal Celtic Park. Dopo il vantaggio firmato da Lazzari, la squadra di Inzaghi si fa rimontare dagli scozzesi che si impongono per 2-1. Una sconfitta amara per i biancocelesti, dovuta alla mancanza di concentrazione ma anche a parecchia sfortuna. E' di quest'ultimo avviso il figlio di Simone Inzaghi, Tommaso, che non ha dubbi e se la prende proprio con la malasorte: "La solita sfiga". Poche parole ma chiare e concise che Tommy esterna attraverso il proprio canale Instagram.

La Lazio cade nella trappola del Celtic

Celtic - Lazio, le pagelle

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato alle 00:25