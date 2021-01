Compleanno Lazio, da Brignano a Insegno: gli auguri dei vip - FT&VD

LAZIO SOCIAL - Un compleanno importante per la Lazio. Centoventuno anni è un traguardo importante che va festeggiato alla grande. Alla festa non hanno voluto mancare i tifosi vip. In molti hanno inviato i propri auguri al club che ha condiviso i video sui propri canali social ufficiali. Da Enrico Brignano a Federico Moccia, passando per Pino Insegno e Giorgio Borghetti non hanno voluto far mancare i propri auguri. Non sono mancati nemmeno quelli degli olimpionici Daniele Masala e Stefano Pantano. Il cantante Briga ha postato una storia Instagram con il video dello scorso anno quando ha cantato sul prato dell'Olimpico nel giorno del 120 esimo compleanno. Giorni speciali per l'ex Amici visto che domenica 10 gennaio sarà il suo compleanno. Di seguito tutti i post.