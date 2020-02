Figurine Panini, lotta a tre per l'MVP di febbraio: Immobile sfida Rebic e Ronaldo

Manca il Bologna, datata 29 febbraio: c'è ancora tempo per timbrare il cartellino in questo mese. Ma dato che molte giocheranno domenica - e quindi il 1° marzo -, le pagina social di Figurine Panini fanno già un resoconto mensile. E si chiedono: qual è stato il miglior giocatore del mese di febbraio? La lotta è ardua, e dentro c'è anche un po' di Lazio. Perché Immobile sfida Ronaldo e Rebic per un “triello” sul filo di lana. Ciro ha segnato 4 reti in quattro partite di Serie A, Rebic 3 in quattro partite (+1 in Coppa Italia) e Ronaldo 4 in tre partite (+1 in Coppa Italia). In tanti optano per il milanista, una sorpresa, mentre Immobile e CR7 si stanno confermando a suon di gol: 27 per il biancoceleste e 21 per il fenomeno portoghese. Il testa a testa per il trono di capocannoniere del campionato continua e poco importa, in fondo, di essere MVP per un solo mese.

