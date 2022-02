Fiorentina-Lazio, tiki-taka sarrista: il video è da PlayStation

Una delle migliori Lazio della stagione surclassa la Fiorentina. Al Franchi non c'è storia. Prima il piattone di Milinkovic su assist di Zaccagni, poi la fuga di Immobile come sempre glaciale e infine l'autogol di Biraghi fissano il risultato sul 3-0. Da evidenziare in modo particolare è la prestazione dei biancocelesti. Finalmente una squadra sarrista con difesa alta, marcatura a zona e tanto tiki-taka. Fase di palleggio impeccabile per Luis Alberto e compagni che viene esaltata anche dalla società. Sui social il video da "PlayStation" della fase di costruzione a tinte biancocelesti.