Genoa - Lazio, Milinkovic: “Vinciamo sempre, parola del Sergente” - FT

Questa Lazio non ha alcuna voglia di fermarsi ed, anche nella complicata trasferta di Genova, l’armata di Inzaghi non si è arresa, ottenendo tre punti che confermano il suo secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza di distanza dalla Juventus capolista. Sergej Milinkovic-Savic, come di consueto, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un messaggio relativo alla vittoria: “Facile, la Lazio vince sempre. Parola del Sergente”.

