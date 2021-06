Italia - Svizzera, l'orgoglio social di Acerbi: "Non potevamo iniziar meglio" - FOTO

In occasione del match tra Italia e Svizzera, anche Francesco Acerbi ha potuto mettere qualche minuto nelle gambe. Complici i problemi fisici di Giorgio Chiellini durante il primo tempo, il difensore della Lazio è entrato in campo dando il proprio contributo alla causa azzurra. Al triplice fischio, il consueto post pubblicato su Instagram: "Non potevamo iniziare in modo migliore. Orgoglioso di questo e di questa Italia".

Italia - Svizzera, Cucchi: "Gara esemplare, menzione speciale per Immobile"

Italia, Marchisio incensa Immobile: "È l'anima della squadra, regala sempre grandi prestazioni"

TORNA ALLA HOMEPAGE