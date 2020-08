Lazio, '433' scherza con Immobile: "Nuova esultanza in vista?" - FOTO

Ciro Immobile e sua moglie Jessica si divertono in barca postando video in cui si cimentano in alcuni balletti. Le "prodezze" del bomber anche fuori dal campo non sono passate inosservate tanto che la pagina sportiva 433 ha condiviso i video del giocatore biancoceleste, aggiungendo una simpatica didascalia: "Ti stai allenando per la tua prossima esultanza?". Aperta anche una votazione per decretare il migliore tra i due, con il commento divertito di Jessica.

Lazio, Immobile e Jessica si improvvisano ballerini: “Un po’ scoordinati” -VIDEO

