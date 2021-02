Lazio, Acerbi e l'ironia social: "Quando è venerdì..."

LAZIO SOCIAL - Francesco Acerbi è pronto per Lazio-Sampdoria. La sfida di domani è importante per la rincorsa alle prime quattro posizioni. Il ko di San Siro non permette alle aquile ulteriori passi falsi. Il centrale è la colonna della retroguardia biancoceleste, ma anche un personaggio seguitissimo nel mondo dei social. Su Instagram, Ace ha scherzato prendendo una foto dell'allenamento odierno e accompagnando l'immagine della sua esultanza con il messaggio: "Quando è venerdì ed è finita la settimana... Ah no...".