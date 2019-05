Lazio, Acerbi: “Gioia per la Coppa Italia, ma rimane l'amaro in bocca”

Francesco Acerbi è un perfezionista. Ha vinto il suo primo trofeo in carriera, la Coppa Italia alzata il 15 maggio, ma accanto alla gioia questa stagione gli ha lasciato anche qualche rimpianto. L'ottavo posto non rispecchia il valore della Lazio, lo sa bene il centrale di Inzaghi che con un post su Instagram ha voluto sottolineare il successo contro l'Atalanta, accompagnandolo però alla voglia di migliorarsi in futuro: “Finita questa stagione mi rimane la gioia della Coppa Italia e un po’ di amaro in bocca perché sicuramente avremmo potuto fare meglio in campionato. Ora qualche giorno di riposo e poi sotto con gli allenamenti”.

