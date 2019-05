Serie A, top 11 sui dati Opta: presente un giocatore della Lazio

Un esempio per tutti, nel campo e fuori. Francesco Acerbi si è rilevato l'arma in più di questa Lazio: sempre combattivo, mai scorretto. I biancocelesti hanno trovato l'uomo giusto per la difesa, Acerbi ci ha messo poco ad ambientarsi a Roma e alla prima stagione risulta essere uno dei migliori in rosa. La stagione calcistica intanto è giunta al termine, e, come ogni anno, viene pubblicata la top 11 della Serie A 2018/19 basata sui dati Opta. Al centro della difesa non poteva mancare il leone biancoceleste. Di seguito l'11 completo:

Handanovic; Cancelo, Koulibaly, Acerbi, Kolarov; Gome, Pjanic, Fabian Ruiz; Ilicic, Mertens, Zapata

