Lazio, Acerbi: "Ottimo punto, uniti come sempre" - FOTO

La Lazio sta onorando al meglio il proprio impegno in Champions League e oggi è riuscita a conquistare un punto importante sul campo difficile del Borussia Dortmund. Attraverso il suo profilo Instagram, Acerbi, che ha disputato un'ottima partita essendo una roccia in difesa e un'arma in più in attacco, ha commentato il risultato scrivendo: "Ottimo punto ma dobbiamo pensare alla prossima partita, uniti come sempre!". Sabato in campionato i biancocelesti affronteranno lo Spezia e tutti si attendono una prestazione di livello.