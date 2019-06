Lazio, Acerbi torna bambino: parco giochi per ricaricare le pile - FOTO

Un guerriero che, fuori dal campo, si toglie l'armatura e torna bambino. Acerbi ha deciso di trascorrere, durante il meritato relax, qualche ora in un parco giochi. E allora via con il tram tram di giostre a disposizione. Il difensore ha scelto l'attrazione meno spericolata: seduto sul seggiolino, si è goduto un lento giro tondo su una navicella spaziale. Il suo commento su Instagram è ironico: "Quando la prof ti mette in castigo...". Ora è tempo di ricaricare le pile, poi sarà il momento di scendere dalla giostra e tornare un guerriero per la sua Lazio.

LAZIO, I SENATORI IN BILICO

LAZIO, LOTITO E ALITALIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE