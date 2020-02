Lazio, Adekanye esulta: “Una giornata speciale, grazie mille ai tifosi!” - FT

Quella di oggi è stata una giornata speciale per Bobby Adekanye che, entrato nel corso della partita tra Lazio e Spal al posto di Felipe Caicedo, è riuscito a siglare il primo gol in maglia biancoceleste. L'ex Liverpool, servito magistralmente da Manuel Lazzari, ha beffato Berisha, consegnato la palla in rete e portato a cinque le marcature della formazione di Simone Inzaghi. Il talentuoso attaccante classe '99, subito dopo la conclusione della partita, ha pubblicato su Instagram alcune parole per accompagnare degli scatti della gara: "Che giornata speciale in campo oggi per noi. Grazie mille a tutti i tifosi per il sostegno. Lazzari, quanto sei grande".

