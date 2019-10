Lazio, anche le lady biancocelesti esultano: “Una rimonta da infarto!” - FT

Lazio - Atalanta è stata una partita impegnativa, e non solo per chi è sceso in campo. Sugli spalti o da casa i tifosi laziali hanno passato un'ora e mezza più recupero di passione. A cominciare dalle mogli o compagne dei biancocelesti, che ogni weekend vedono scendere sul terreno di gioco la propria metà del cuore. Reggere la tensione quindi non è facile ma, in casi come quello di questo sabato, la gioia è poi doppia. A cominciare da quella di Jessica, moglie di Immobile, oggi all'Olimpico in versione ultrà. Il rigore del 3-3 è come se l'avesse calciato la neo mamma, che poi si scatena: “Quando rischi di sentirti male” - scrive ironicamente su Instagram - “Fanno sudare anche me!”. E se il suo bomber del cuore ha siglato una doppietta che pesa come un macigno, il gol che ha riacceso definitivamente la partita porta la firma di Correa. La sua ragazza Desiré Cordero ha ricordato che l'argentino era reduce da un mese non semplice anche per la scomparsa della nonna: “Sono orgogliosa di te. Piano piano stai tornando dopo un mese così difficile. Lei si sta prendendo cura di te dal cielo”. Alle sue parole toccanti se ne aggiungo altre di romantiche, come quelle di Elisa: “Grande papi nostro”, ha scritto su Instagram la moglie di Cataldi con in braccio il loro bambino, Tommaso. Sandra Lulic - compagna di Senad - predica invece il “Non mollare mai”, mentre la moglie di mister Inzaghi, Gaia Lucariello, si gode il post partita in un Olimpico vuoto e scrive: “Una rimonta incredibile, da infarto! Grande Lazio”. Di seguito, ecco tutti i post.

