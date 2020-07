Lazio, André Anderson non sta nella pelle: "Champions League, arriviamo"

La soddisazione della Lazio per il tanto agognato quarto posto non accenna a diminuire, e per un traguardo così è comprensibile. André Anderson ha pubblicato infatti sui social la foto di squadra scattata al termine della vittoria contro il Cagliari, scrivendo: "Unità. Champions League stiamo arrivando". Come i tifosi, anche i giocatori non stanno nella pelle.