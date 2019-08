Lazio, Andrè Anderson non vuole fermarsi: "Ultimo allenamento!" - FOTO

Lazio concentrata sulla preparazione, per affrontare al meglio la prossima stagione. Ogni giocatore sta dando il massimo per non farsi trovare impreparato. Mister Inzaghi osserva con cura e attenzione tutti i suoi uomini. Anche i più giovani, vogliosi di mettersi in mostra davanti al mister piacentino. Tra questi anche Andrè Anderson. Oggi la squadra ha completato l'ultimo allenamento a Marienfeld, domani giocherà contro il Celta Vigo. Il calciatore ha immortalato il momento sul suo profilo Instagram: "Ultima sessione d'allenamento!". Tutti vogliono dare il massimo per non sfigurare.

LAZIO, ULTIMO GIORNO DI RITIRO

