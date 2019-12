Lazio, Bastos suona la carica sui social: il messaggio Instagram - FOTO

Non ci sta Bastos. L'eliminazione prematura dall'Europa League non può e non deve in alcun modo influenzare il prosieguo della stagione. In campionato c'è un terzo posto da difendere, e perché no, provare ad andare anche più su. C'è una finale di Supercoppa italiana da giocare tra una settimana e una Coppa Italia che inizierà a gennaio. Insomma, la stagione della Lazio è tutt'altro che finita: guai a pensarla in questo modo. "Cadrai diverse volte. Bisogna alzarsi per superare gli ostacoli" - così ha scritto il difensore angolano sul proprio profilo Instagram. Da qui sino alla fine c'è bisogno di tutti, Bastos lo sa. C'è bisogno di restare uniti, come squadra e come uomini. Perché non è forte chi non cade, ma solamente chi ha la forza di rialzarsi da qualsiasi caduta. Anche dalla più rovinosa.

