Lazio - Bologna, la gioia di Cancellieri: il post social - FOTO

LAZIO SOCIAL - La Lazio batte il Bologna in rimonta. Una prova muscolare e di temperamento della squadra di Maurizio Sarri che ha iniziato al meglio la nuova stagione. Il mister ha dato minuti ai nuovi acquisti tra cui anche Matteo Cancellieri. L'ex Verona è entrato al meglio nel finale e ha aiutato i compagni a portare in porto il risultato. Il giocatore ha postato sui social le prime foto in campo con la nuova maglia e ha scritto: "Molto contento per l'esordio e per la grande vittoria. Forza Lazio!".