Lazio-Borussia, la gioia di Muriqi: “Grande prestazione e grande risultato”

Ventitré minuti più recupero in cui ci ha fatto vedere che per la Lazio lotterà e si batterà fino all'ultimo. Vedat Muriqi ancora non ha colpito ma il pirata sta affilando la spada per colpire alla prima occasione utile. L'attaccante kosovaro ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria contro il Borussia con un post sui social network: "Grande prestazione e grande risultato. Daje Lazio".