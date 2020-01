Lazio, buon anno da Milinkovic: “Entro, segno, vinciamo coppe, ciao!” - VD

Parafrasando Salmo - “Entro, spacco, esco, ciao” -, nascono nuovi neologismi da Sergente. Non poteva mancare il suo augurio di buon anno nuovo. Il 2020 nel quale Milinkovic promette di continuare a fare quel che più gli riesce meglio: “Entro, segno, passo, spacco, vinciamo coppe, ciao! Buon 2020 dal Sergente”, scrive su Instagram. Nel video a ornamento del post si possono riammirare tre dei momenti più importanti del suo 2019. Il gol in finale di Coppa Italia - dove in effetti entra e segna dopo 3' minuti -, quello alla Juventus all'Olimpico dello scorso 7 dicembre e poi l'assist a Luis Alberto per aprire il tabellino in Supercoppa. E sotto Correa lo incensa: "Fenomeno". Insomma, se il buon anno si vede dal mattino, questo ha l'oro dei trofei in bocca.

