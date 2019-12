Lazio, buona la prima? Tutte le gaffe dietro ai video del negozio in centro -VD

Non sempre tutto riesce alla prima battuta, Ale&Franz permettendo. Specialmente quando davanti alla telecamera ci sono dei professionisti, certo, però del pallone. Ecco quindi che nella registrazione dei dieci video che hanno fatto strada all'inaugurazione del negozio in centro, le gaffe non sono mancate. Dalla perplessità di Angelo Peruzzi - “Che dovemo fa?” - alla fatica nello star dietro al Milinkovic versione Rocky Balboa, passando per chi non riconosce due leggende come Wilson e Oddi. Si contano numerosi i momenti alla paperissima nel video che poco fa la Lazio ha diffuso sulla propria pagina Facebook. Un modo simpatico per staccare la mente da una finale, quella di Riyad, ormai prossima. Per quella sì, sarà vietato sbagliare.

