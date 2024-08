Lazio, Castrovilli suona la carica dopo il Cadice: "Avanti!" - FOTO

Partito titolare nella partita giocata contro il Cadice, ultima amichevole prima dell'inizio della stagione, il nuovo innesto Gaetano Castrovilli si è reso protagonista di una buona prova, prima di essere sostituito al 46' da Dele-Bashiru. Il giorno dopo la sua seconda presenza non ufficiale col casacca biancoceleste, il nuovo numero 22 della Lazio ha deciso di affidare ai social la propria voce, pubblicando alcuni scatti del match e aggiungendo nella didascalia: "Avanti!", suonando la carica in vista della prima partita del campionato contro il Venezia, in programma il 18 agosto alle 20.45.