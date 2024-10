Lazio, Cataldi e la bellissima lettera per Flavio: "Abbiamo il cuore spezzato..." - FOTO

Una notizia che ha spento la gioia del 'matchday'. La scomparsa di Flavio, grande tifoso laziale, ha colpito i cuori di un popolo che aveva imparato a conoscerlo - insieme al fratello Francesco - in occasione dei ritiri di Auronzo di Cadore, delle giornate allo stadio e delle varie iniziative che li vedevano protagonisti. Un evento drammatico e che ha spiazzato tutto il popolo biancoceleste, compreso quello di Danilo Cataldi che, nonostante la sua partenza per Firenze, è rimasto legato alla Lazio - squadra del suo cuore - e tutto ciò che la riguarda. Lui, che ha avuto modo di conoscere e incontrare Flavio più volte, ha voluto esprimere sui propri profili social qualche parola in sua memoria e di cordoglio per la famiglia:

"Piccolo grande Flavio, continua a proteggere da lassù Francesco, mamma Paola e papà Marco, due genitori eccezionali, esempi di vita, a cui ci stringiamo forte in questo momento. In questi anni non abbiamo potuto immaginare il vostro dolore, ma abbiamo conosciuto il vostro amore infinito. Vi siamo vicini, abbiamo il cuore spezzato, Flavio sempre con noi".