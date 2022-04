“Lazio, Ciro e tifosi”: la buona domenica di Milinkovic - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra vittoria importante per la Lazio in chiave europea. Successo su un campo difficile come Marassi che consente ai biancocelesti di superare momentaneamente Roma e Atalanta. Le due firme sul match sono quelle di Marusic e di Immobile, autore di una tripletta. Buona prova di tutta la squadra, pilastri compresi. Solita prova dominante di Milinkovic in mezzo al campo. Il Sergente, con il suo solito stile, ha festeggiato così la vittoria sui social: "Sergente applaude sua Lazio, Ciro che ne fa 3 e nostri tifosi TOP. Buona domenica".