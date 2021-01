Lazio, Correa e il messaggio a Luiz Felipe: "Ti aspettiamo presto" - FT

Si opererà oggi alla caviglia Luiz Felipe che resterà lontano dai campi di gioco per un paio di mesi circa. Un'assenza pesante per Inzaghi e per i calciatori della Lazio, con Joaquin Correa che ha voluto mandare un messaggio di sostegno al proprio compagno: "Forza fratellino! Ti aspettiamo presto", ha scritto l'argentino su Instagram postando una foto in compagnia del brasiliano.