Lazio - Crotone, Patric: "Fiero dei miei compagni". E Luiz Felipe commenta... - FT

Vittoria importante per la Lazio che oltre ai 3 punti in classifica dà anche morale alla squadra. "Fiero dei miei compagni" ha scritto Patric nel post instagram pubblicato per celebrare il successo sul Crotone. Puntuale anche il commento di Luiz Felipe, tornato in Germania per continuare la riabilitazione post operazione alla caviglia da dove ha seguito i suoi compagni. "Bravo hermano" ha scritto il brasiliano.