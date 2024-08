Lazio, da Cataldi a Noslin: la squadra di oggi ricorda Eriksson

Sven Goran Eriksson ha scritto la storia della Lazio. Il tecnico svedese si è spento in un caldo lunedì di agosto, ma resta vivo nel cuore di chi amato il calcio. Figuriamoci chi ha fatto o fa parte della famiglia biancoceleste come vive questa giornata. Non è un caso che molti calciatori della rosa attuale abbiano voluto salutare il mister condividendo sui social il saluto. Da Hysaj a Cataldi, passando per Pellegrini, Rovella e Provedel in molti hanno salutato l'allenatore. Anche Castellanos e Noslin hanno detto addio a modo loro condividendo il minuto di silenzio andato in scena durante l'allenamento odierrno segno che Sven ha scritto la storia.