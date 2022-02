Lazio, da Firenze a... Sanremo: "Si sono esibiti due tenori non male" - FT

Milinkovic e Immobile aprono e chiudono i conti al Franchi. I due, con una prestazione sublime e due reti eccezionali, hanno aiutato la squadra a portare a casa i tre punti, fondamentali per la corsa a posti importanti in classifica. Le prestazioni del Sergente e di King Ciro hanno fatto impazzire tutti, da Firenze a... Sanremo. La società biancoceleste ha chiesto sui social: "Siamo in ritardo per la serata dei duetti? Questa sera si sono esibiti due tenori non male".

@SanremoRai, siamo in ritardo per la serata dei duetti?



Questa sera si sono esibiti due tenori non male #Sanremo2022 #CMonEagles pic.twitter.com/Ddl3jhJVEW — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) February 5, 2022